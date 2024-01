Rising Lords: Strategiespiel erscheint diese Woche

Autor:, in / Rising Lords

Das rundenbasierte Strategiespiels Rising Lords erscheint diese Woche am 18. Januar.

Rising Lords, das epische, rundenbasierte Mittelalter-Strategiespiel vom deutschen Entwickler Argonwood und Publisher Deck13 Spotlight, verspricht eine packende und abwechslungsreiche Mischung aus fesselndem Storytelling, ausgeklügelter Taktik und Brettspielelementen, während die Spielenden vor der Herausforderung stehen, ihre stetig wachsenden Territorien zu verwalten und zu verteidigen.

Als Lord oder Lady eurer eigenen Provinzen nutzt ihr das einzigartige Moralsystem, um durch geschicktes Management eurer Ländereien, Ressourcen und Bevölkerung die Gemüter bei Laune zu halten. Findet die richtige Balance zwischen dem Bau beeindruckender Festungen und der Mobilisierung gewaltiger Armeen, um benachbarte Regionen zu erobern und euren Einfluss zu vergrößern.

In spannenden und taktisch anspruchsvollen rundenbasierten Kämpfen werden Figuren, Fertigkeitskarten und die Umgebung zu eurem Vorteil eingesetzt.

Im robusten simultanen Mehrspielermodus können Spieler plattformübergreifend gegeneinander antreten und um Macht und Ruhm wetteifern.

Der umfangreiche Editor lässt eurer Kreativität freien Lauf und ermöglicht die Gestaltung eigener Karten, von Gebirgszügen bis hin zu dichten Wäldern. Diese Kreationen können dann neben verschiedenen Spielmodi auch im Mehrspielermodus gespielt werden.

Die endgültige Version des Spiels lädt einmal mehr dazu ein, in die eindringliche mittelalterliche Welt voller Eroberungen, Schlachten und Intrigen einzutauchen.

All dies wird in einer spannenden Kampagne präsentiert, die das Schicksal von Tankred von Tannheim und seine Abenteuer in vier brandneuen Kapiteln weitererzählt.

Seit dem Start des Early Access hat das Feedback der Spieler dazu beigetragen, dass Rising Lords sowohl inhaltlich als auch in seiner Komplexität stetig gewachsen ist.

Mit Hilfe einer sehr aktiven Community ist es dem Team von Argonwood gelungen, ein ausgewogenes Spielerlebnis zu schaffen und es gleichzeitig um eine Vielzahl neuer Inhalte zu erweitern.

Schließt euch jetzt anderen Lords und Ladies in diesem herausfordernden Rundenstrategiespiel an.

Rising Lords ist derzeit im Early Access auf Steam verfügbar. Das Spiel wird am 18. Januar 2024 in vollem Umfang auf Steam, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheinen.