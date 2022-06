Roller Champions: Kostenlose Disco Fever-Season gestartet

Ubisoft gibt bekannt, dass Disco Fever, die neue Season von Roller Champions, ab sofort kostenlos für Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PlayStation 5 (Abwärtskompatibilität) und Windows PC (Ubisoft Store und jetzt auch Epic Game Store) erhältlich ist. Das Spiel erscheint auch für das Nintendo Switch-System.

​

​Der Trailer zu Disco Fever ist hier zu sehen:

Den Trailer zum Disco Fever Battle-Pass gibt es hier:

​Ab dem 21. Juni bringt Disco Fever neue Karten, Spielmodi und Gegenstände im Disco-Stil in das kostenlose Free-to-Play-Sportspiel im Team-PvP-Modus.

Die neue Startarena, Brooklyn Court, ist ab sofort verfügbar. Außerdem werden zwei weitere Arenen, Venice Beach Park und Liberty Arena, ab dem 23. Juni und ab dem 4. Juli für Spieler verfügbar sein, indem sie Fans gewinnen, um Champion zu werden.

Die Karten der Kickoff-Season werden für alle weiterhin zusätzlich zu den neuen Karten verfügbar sein. Disco Fever führt obendrein Arena 8 ein, einen neuen Spielmodus in einer innovativen Eishalle, der sowohl erfahrene Skater als auch Neulinge herausfordern wird.

Als Abwechslung zwischen den Matches, bietet der Skatepark jetzt zwei Minispiele, die während der Season für eine begrenzte Zeit eingeführt werden: Sternensprint und Sternensprint Supernova. Hier müssen alle Teilnehmer die meisten Sterne fangen, um Fans zu gewinnen und Belohnungen freizuschalten.

​

​Mit dem Start der Season ist der Roller Pass zurück und bietet sowohl in den kostenlosen als auch in den Premium-Varianten Gegenstände im Disco-Stil. Da Disco Fever länger ist als die Kickoff-Season, gibt es jetzt doppelt so viele Ränge wie zuvor, damit die Spieler ihren legendären Athleten individuell gestalten können. Neben neuen Anpassungsgegenständen kommen mit diesem Update auch Verbesserungen der visuellen Benutzeroberfläche, neue Songs und Funktionen zur Verbesserung des Spielkomforts.

​

​Um den Start von Disco Fever zu feiern, werden alle Fans, die am ersten Wochenende vom 25. Juni, 18 Uhr bis zum 27. Juni, 18 Uhr gewonnen werden, verdoppelt.