Rough Justice: 84: Neon-Noir-Detektivspiel ermittelt im Dezember

In Rough Justice: 84 kümmern sich Spieler um Möchtegern-Gangster und hochrangige Syndikatsbosse.

Entwickler Gamma Minus und Publisher Daedalic Entertainment freuen sich, bekannt geben zu können, dass der Krimi Rough Justice: ’84 am 20. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen wird. Chillt zu trippigen Synth-Wave-Beats in dieser Weihnachtszeit und baut eure Detektei auf, um Seneca City vor dem Untergang zu retten.

Löst Fälle und steuert eure Detektive

Rough Justice: ’84 ist eine eklektische Mischung aus Strategie, Neon-Noir-Krimi und düsterem Detektivspiel. Nehmt die Dinge selbst in die Hand und löst aufregende Fälle und Herausforderungen, die euren Mut auf die Probe stellen, von Schutzmaßnahmen und Beschlagnahmungen bis hin zur Wiederbeschaffung von gefährlichen Flüchtigen. Das süchtig machende Gameplay wurde von Brettspielen inspiriert, was sich in der Verwendung von Würfeln, Karten und Rätseln beim Lösen von Fällen zeigt. Deshalb bezeichnen die Entwickler Rough Justice: ’84 auch als „die Videospieladaption eines Brettspiels, das es nicht gibt“.

Dunkle Geheimnisse enthüllen

Die überraschend ausgereifte Geschichte von Rough Justice: ’84 spielt in einer Brutstätte von Verbrechen und Gewalt. Ihr schlüpft in die Rolle des Ex-Cops Jim Baylor und leitet eine aufstrebende Sicherheitsagentur voller einzigartiger Agenten. Während ihr die Straßen von Seneca City von kriminellem Abschaum säubert, wird euch langsam klar, dass hinter den Kulissen etwas viel Schlimmeres vor sich geht. Je tiefer ihr in die Schattenseiten der Stadt vordringt, desto deutlicher wird, wie verrottet Senecas Eingeweide sind. Kontrolliert von einer grausamen Neonazi-Organisation aus den Schatten heraus. Dies wird Jims bisher schwierigster Fall sein, vor allem angesichts seines Familienstammbaums…

Taucht ein in ein Jahrzehnt der Extreme

Die Geschichte von Rough Justice: ’84 berührt einige der heikelsten Themen der 80er Jahre: eine Zeit, die einerseits von Befreiung, wirtschaftlichem Wachstum und dem Abbau von Grenzen geprägt war, andererseits aber auch von politischen Extremen, giftigen Ideologien und Unterdrückung. In diesem Sinne ist Rough Justice: ’84 nicht nur ein Spiel, sondern auch ein leidenschaftliches Projekt für das multikulturelle Team von Gamma Minus, von denen viele Erfahrungen mit diesen Bereichen gemacht haben. Twitch-Streamer CozyGamerKat hat einige der Entwickler von Rough Justice: ’84 interviewt, um mehr über den Gedanken- und Designprozess zu erfahren, der in die Darstellung dieses Jahrzehnts eingeflossen ist.