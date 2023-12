Trove: Schneefest und PC-Updates für Xbox verfügbar

Autor:, in / Trove

gamigo hat angekündigt, dass Trovianer ab dem 12. Dezember, 18 Uhr, bis zum 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, auf allen Plattformen an den Wundern von Schneefest 2023 teilhaben können. Als weiteres Weihnachtsvergnügen können Xbox- und PlayStation-Spieler ab dem 12. Dezember die Updates Trouble with Titles und Punches and Potions auf den Konsolen genießen.

Die Gehörnten Rumpfus haben ihren Weg zurück in den Permafrost gefunden und sind so wütend wie eh und je! Die Spieler müssen sich mit Elfsly im Hub treffen, um das diesjährige Schneefest-Quest zu beginnen und die Gehörnten Rumpfus zu retten, indem sie durchsichtige Schneebälle abschießen und sie in Yetis zurückverwandeln.

Auf dem Weg dorthin müssen die Trojaner geschenkestehlende Feinde besiegen, die Verliese säubern und die täglichen Schneefest-Quests erfüllen. Vor allem die Baum-Verliese sind viel größer und stellen eine viel größere Bedrohung dar. Sie können überall in Trove auftauchen, also findet ein paar und gebt ihnen, was sie wollen.

Zu den wiederkehrenden Features in diesem Jahr gehören die Geschenke- und Baumverliese sowie frühere Sammlungen, die am Schneefest-Tisch hergestellt werden können. Das Banner für das Fest der Freunde kehrt ebenfalls zurück und bietet einen Erfahrungsschub für alle, die es während des Schneefestes benutzen.

Nach Abschluss der Quest „Schneefest 2023“ halten Elfsly und die Bande vielleicht ein besonderes Geschenk für siegreiche Spieler bereit, die zum Hub zurückkehren. Beeilt euch aber, denn im neuen Jahr wird Elfsly einen Frühjahrsputz durchführen.

Das Schneefest 2023 bringt eine aufregende Reihe neuer Sammlungen mit sich, die ihr durch Crafting oder das Öffnen von gefiederten Truhen erhalten könnt.

Zu den neuen Gegenständen im Angebot gehören:

Der Rockin‘ Rollin‘ Rider und Jingle Jammin Mounts

Ein neuer Bomber-Royale-Stil

Zwei neue Verbündete

Drei neue Ornamenthelme

Ein neuer Wälzer „Diamond Dragon’s Digest

Wer braucht schon die zwölf Weihnachtstage, wenn die dreizehn Tage von Schneefest all das zu bieten haben?

Das diesjährige Event bietet auch die neue Schneefest-Tagesrangliste. Jeden Tag können die Spieler an der Rangliste teilnehmen, indem sie Quests abschließen, Dungeons überwinden, das warme Gefühl der Heilung von gehörnten Rumpfus nutzen oder an der Spendenstation spenden. Durch die Platzierung in der Rangliste können die Spieler die Belohnung „Mysteriöser Trophäenkoffer: Events Edition“ erhalten, die nie zuvor erhältliche Trophäen sowie Trophäen von vielen NSCs aus früheren Events enthält.

PC-Updates jetzt auch für Xbox und PlayStation verfügbar

Neben all der festlichen Stimmung des Schneefestes werden am 12. Dezember auch die Updates „Punches and Potions“ und „The Trouble with Titles“ für Xbox und PlayStation veröffentlicht, die bisher nur für den PC verfügbar waren.

„The Trouble with Titles“ ist eine Funktion, die es den Spielern ermöglicht, Präfixe und Suffixe zu dem Namen hinzuzufügen, der über ihrem Kopf erscheint. Die Spieler können ihre Präfixe und Suffixe über die Titelauswahl-Benutzeroberfläche auswählen, die bisher nur zum Ändern der Namensfarbe verwendet wurde. Aus dem allgemeinen ‚Joe‘ könnte der Dungeon Runner Joe the Elusive werden. Aus dem einfachen ‚Sammy‘ könnte Admiral Sammy der Angler werden!

Der Punches and Potions-Patch führt ein neues und sehr gefragtes Effekt-Ansichtsfenster ein, das den Spielern erlaubt, die aktuell aktiven Effekte zu sehen. Die Spieler können auch durch eine Liste von klassenbasierten Effekten blättern, die Effekte lesen und in einigen Fällen sogar die Effekte entfernen. Der Patch enthält außerdem zwei Handwerksfertigkeiten – Mystik und Kampfkunst.