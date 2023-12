Baldur’s Gate 3: Verlust des Speicherstands auf Xbox wird untersucht

Ein böser Fehler treibt derzeit in Baldur’s Gate 3 auf Xbox sein Unwesen, bei dem Spieler ihren gespeicherten Spielstand verlieren können.

Xbox und den Entwicklern ist das Problem bekannt und man arbeitet schnellstens an einer Lösung.

Um das Problem zu vermeiden, wird aktuell empfohlen, das Spiel zu speichern und dann zum Xbox-Dashboard zurückkehren und im Spielmenü über Home > Game > Select „Quit“ oder „Save to Quick Resume“ wählen, wenn ihr das Spiel beenden wollt.

Die Konsole sollte weiterhin nicht vom Stromnetz getrennt, sondern normal heruntergefahren werden.

Einen möglichen Workaround hat unser Thoridias für euch. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr:

„Zu den Bladurs Gate 3 Savegame Problemen hatten wir im Stream vorhin ein kleines Problem. Ich habe das Spiel gestartet und dann mal aus Neugierde den Cross Save aktiviert. Dadurch ist das Spiel gecrasht und es ließ sich nicht mehr starten. Bei jedem Start spätestens nach dem NVIDIA Logo einen Crash zum Dashboard gehabt.“

„Savegames auf der Xbox gelöscht und noch mal gestartet. Nach Cloud Sync selbes Problem. Also wurden die Einstellungen schon so in der Cloud gespeichert.“

„Alles probiert nix hat geholfen. Dann kam mir die Idee, mich mal auf der Seite von Larian Studios einzuloggen und meinen Xbox Account vom Larian Account zu trennen. Und Zack ging das Game wieder und Speicherstände waren auch alle da.“