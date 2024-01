Trove: Proteinriegel im Renewus 2024 Event

Autor:, in / Trove

Gamigo hat angekündigt, dass das neue Jahr eine neue Herausforderung in Trove für diejenigen bringt, die mutig genug sind, sich ihr zu stellen. Das Renewus 2024 Event ist ab sofort bis zum 16. Januar auf allen Plattformen verfügbar.

Garx, der Schwergewichts-Champion von Trove Wrestling Entertainment, ist im Hub und bietet allen Trovianern, die ein ordentliches Trainingsprogramm brauchen, seine charakteristischen Championship Training Weights an. Allerdings kann er sie nur offiziellen Mitgliedern von Trove Fitness Unlimited anbieten, und was für ein Glück, dass das Radiant Dayspring gerade Mitgliedschaften verkauft.

Die Spieler können an der Trainingsbank für Meisterschaftsgewichte Trainingspläne erstellen. Wenn sie während der Dauer des Ereignisses genügend Trainingseinheiten absolvieren, kommen sie dem Sieg über die Feinde näher und können die Belohnungen ernten.

Allerdings kann ein Herausforderer natürlich nicht gegen den Champion kämpfen, ohne sich zu beweisen. Wenn es etwas gibt, das Garx verachtet, dann ist es ein Tyrann, und nichts bereitet einen so gut auf einen Kampf vor wie ein Kampf. Die Spieler müssen ein paar Tyrannen finden und ihnen eine Lektion erteilen.

Wenn man Garx‘ Trainingsprogramm befolgt, ist der Sieg natürlich unvermeidlich. Dann können die Spieler die Füße hochlegen, den Renewus Orb treffen, der immer wieder im Hub herunterfällt, und sich im Glanz eines triumphalen Starts ins neue Jahr sonnen.

Aber die Trojaner dürfen nicht vergessen, weiter zu trainieren. Faulheit ist der Feind des Erfolgs! Vielleicht wird eines Tages jemand stark genug sein, um den Champ herauszufordern.

Der Abschluss von Garx‘ Questlinie belohnt die Spieler mit Trovian Fitness Unlimited Membership – Championship Training Weights. Dies bietet Spielern eine tägliche Quest, die eine Anstrengungsmarke belohnt, die zum Herstellen des Folgenden verwendet werden kann: Garx‘ Meisterschafts-Proteinriegel.

Diese Nahrung kann nach fünf Tagen der täglichen Quests hergestellt werden und bietet einen Bonus von 5% Erfahrung. o All in One Flying Gym: Ein neues Reittier, das nach 30 Tagen nach Abschluss der täglichen Quests hergestellt werden kann.