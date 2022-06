Trove: Grovin‘ und Trovin‘ In-Game Event zum Green Game Jam

gamigo ist stolz darauf, seine Teilnahme an der „Green Game Jam“-Initiative von Playing for the Planet bekannt zu geben, um mit dem In-Game-Event „Grovin‘ and Trovin'“ für sein beliebtes Voxel-basiertes MMORPG Trove die Stärke der Gaming-Community zu demonstrieren.

In diesem einmonatigen Event haben Trovianer die Möglichkeit, sich auf verschiedene Weise einen „Aufgedrehten Baumkumpel“ und „Baum-Setzling“-Samen zu verdienen:

Ein Code für alle Fälle: Wenn Sie diese Pressemitteilung lesen, schenken wir Ihnen (und Ihren Lesern, wenn Sie zu den Medien gehören) einen einzigartigen Code, der für Baum-Setzlinge und den Aufgedrehten Baumkumpel eingelöst werden kann. Der Code lautet TROVETREE .

Wenn Sie diese Pressemitteilung lesen, schenken wir Ihnen (und Ihren Lesern, wenn Sie zu den Medien gehören) einen einzigartigen Code, der für Baum-Setzlinge und den Aufgedrehten Baumkumpel eingelöst werden kann. Der Code lautet . Twitch-Drops: Beim Anschauen von Trove-Streams auf Twitch erhalten die Zuschauer Twitch-Drops in Form von Baum-Setzlingen und dem aufgedrehten Baumkumpel.

Beim Anschauen von Trove-Streams auf Twitch erhalten die Zuschauer Twitch-Drops in Form von Baum-Setzlingen und dem aufgedrehten Baumkumpel. Auf der Jagd: Bevorzugen Spieler eher die altmodische Methode des Farmens für Belohnungen? Dann stellen wir Spielern, die lieber für ihre Baum-Setzlinge durch einen Dungeon krauchen wollen, Samen zur Verfügung.

Neben dem Erlangen des aufgedrehten Baumkumpels können Trovianer gemeinsam auf ein Community-Ziel von 1.000.000 im Spiel gepflanzten Bäumen hinarbeiten. Wenn das Ziel bis zum Ende des Grovin‘- und Trovin‘-Events erreicht wird, erhalten alle Spieler als Dankeschön das exklusive „Baumpflanzer“-Reittier, allerdings nur, wenn sie zusammenarbeiten, um die Welt von Trove üppiger und lebendiger zu machen und das Bewusstsein für ökologische Herausforderungen zu schärfen!

„Wir fühlen uns geehrt, in diesem Jahr am Green Game Jam von Playing for the Planet teilzunehmen“, sagt Jens Knauber, CEO der gamigo group. „Wir wissen, wie empfindlich die Ökosysteme unseres Planeten sind. Wir hoffen, dass unser Grovin‘- und Trovin‘-Event im Spiel dazu beitragen wird, das Bewusstsein für die Bedeutung des Klimaschutzes zu schärfen.“

Die Playing for the Planet Alliance besteht aus einer Gruppe von Spieleherstellern, die sich zusammengeschlossen haben, um auf unterschiedliche Weise zusammenzuarbeiten und gemeinsam den Klimawandel zu bekämpfen, sodass sie mehr erreichen können als jedes einzelne Unternehmen für sich allein.

Der Green Game Jam, der aus 40 teilnehmenden Studios besteht, hat sich zum Ziel gesetzt, die Ernährungsgewohnheiten von 1 Million Spielerinnen und Spielern zugunsten des Planeten zu verändern und 1 Million Bäume zu pflanzen und zu schützen. Während der Laufzeit des Jams arbeiten führende Vertreter der Spieleindustrie zusammen, um ihre Studios und ihre Spieler über den Klimawandel aufzuklären und zum Handeln zu inspirieren.

Das Grovin‘- und Trovin‘-Event von Trove ist jetzt auf PC, PlayStation, Xbox und Switch verfügbar und endet am 5. Juli 2022.