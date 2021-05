Rugby 22: Neuer Teil der Reihe erscheint Anfang 2022

NACON und Eko Software kündigen Rugby 22 an, den nächsten Teil in der Rugby-Franchise, das im Januar 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen wird.

Das in Paris ansässige Entwicklungsstudio hat sein ganzes Fachwissen im Bereich der Sportspiele (Handball 21, Rugby 18 und Rugby 20) genutzt und viele Verbesserungen in diese neueste Simulation einfließen lassen.

Dazu gehören eine realistischere KI, ein verbesserter Schwierigkeitsgrad, der sich besser an das Niveau des jeweiligen Spielers anpasst, und lebensechtere Gesichter der Starspieler – vor allem auf den Konsolen der neuesten Generation – dank des Einsatzes von Fotogrammmetrie.

Benoît Clerc, Head of Publishing bei NACON, erklärte das Ziel für den neusten Teil: „Rugby 22 setzt die großartige Arbeit von Eko Software an den beiden Vorgängerspielen fort und baut darauf auf. Wir wollen den Rugby-Fans ein möglichst authentisches und komplettes Erlebnis bieten, mit einem aktualisierten Gameplay, das viele Verbesserungen basierend auf dem Feedback der Spieler zu den Vorgängertiteln beinhaltet, und durch die Einbindung von offiziellen Teams und Wettbewerben, die es so noch nie in einer Rugby-Simulation gab.“

Unter den offiziellen Teams und Wettbewerben, die in Rugby 22 enthalten sind, finden die Spieler die Top-Ligen mit allen offiziellen Vereinen, sowie die großen Nationalmannschaften wie Frankreich, Italien, Irland und Japan, um nur einige zu nennen.

Rugby-Fans können auch als die aktuellen Starspieler des Sports spielen und ihre Lieblingsteams auswählen, um im Multiplayer gegen ihre Freunde anzutreten.