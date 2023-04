Showcase 2023: Jetzt gibt’s Tickets für die POLARIS Convention

Autor:, in / Showcase 2023

Besucherinnen und Besucher der Polaris Convention fiebern seit Monaten der Öffnung des Ticketshops für 2023 entgegen – heute ist es endlich so weit. Neben dem Tages- und Dreitagesticket wird auch das beliebte “Bring your kid”-Ticket wieder verfügbar sein. Hier geht es zum Ticketshop. Die Polaris findet vom 13. bis 15. Oktober 2023 in den Hamburger Messehallen statt.

Spannung und Abwechslung verspricht schon jetzt die Gästeliste: Es werden sich wieder reichlich bekannte Gesichter aus der deutschen Creator-Szene auf der Polaris tummeln. Zum ersten Mal mit von der Partie sind die 1UP-Artists Gronkh, Pandorya, PhunkRoyal, Liza Grimm und Marvin Clifford. Zudem feiern Rocket Beans TV und einfachjapanisch ihr Debüt, aber auch Lara Loft, NinotakuTV, Farbenfuchs, fisHC0p, Dennsen86 und DoktorFroid sind wieder dabei.

Fans dürfen sich außerdem über exklusive Rabattcodes ihrer Lieblingscreator freuen, die den Ticketpreis um 10 Prozent reduzieren. Wie im letzten Jahr wird das Sammeln und Spielen auf der Convention durch die Polaris App ermöglicht, welche mit ihrem innovativen Ansatz sogar eine Nominierung für den Deutschen Computerspielpreis erzielen konnte. Auch für das Bühnenprogramm gibt es tolle Neuigkeiten: Nachdem sie im letzten Jahr die Retro-Ausstellung der Polaris ermöglichten, freuen wir uns sehr, dass PLITCH in diesem Jahr als Hauptsponsoren der großen Bühne dabei sind.

Das Tagesticket kostet standardmäßig 34 Euro und das Dreitagesticket 65 Euro. Mit dem “Bring your kids”-Ticket kann ein Erwachsener am Sonntag, 15. Oktober, für 55 Euro bis zu sechs Kinder unter 18 mit zur Polaris nehmen. Weitere Ankündigungen zu Creatorn und teilnehmenden Unternehmen werden in den nächsten Wochen folgen.

Bis heute haben sich schon mehr als 200 Ausstellende sich für eine Teilnahme entschieden und Neuanmeldungen füllen stetig die Hallenpläne auf. Mehr Informationen zu den angebotenen Paketen finden sich hier.

Noch einmal zur Erinnerung: Die Polaris 2023 findet vom 13. bis 15. Oktober 2023 in den Hamburger Messehallen statt.