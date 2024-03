Showcase 2024: Xbox Partner Preview Event angekündigt

Autor:, in / Showcase 2024

Microsoft überrascht mit einem weiteren Xbox Partner Preview Showcase 2024. Dieses Mal mit einer Mischung aus neuen und kommenden Spielen von Publishern wie Capcom, Nexon, EA und anderen, mit mehr als einem Dutzend neuer Trailer im Laufe einer 30-minütigen Sendung.

Freut euch auf Spiele wie Tales of Kenzera: Zau, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, The First Berserker: Khazan und viele mehr, die für Xbox, Windows und/oder im Game Pass veröffentlicht werden.

Die Show startet am 6. März 2024 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Der Stream wird via YouTube und 4K mit 60fps ausgestrahlt. Alle Informationen und den Livestream gibt es selbstverständlich am 06.03.24 auf XboxDynasty.de.