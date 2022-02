SKATE 4: Skateboardspiel soll schon bald erscheinen

Schon bald (keiner weiß wann) soll SKATE 4 veröffentlicht werden und dabei User generierten Content bieten. Dies teilte Electronic Arts in einer Investorenkonferenz mit. Wobei dieses „bald“ durchaus Ende des Jahres 2022 bedeuten könnte.

Nach der durchaus vorsichtigen und zurückhaltenden Ankündigung zu SKATE 4 haben viele Fans jedoch nicht einmal mit einer Veröffentlichung im Jahr 2022 gerechnet und sind eher von 2023+ ausgegangen. Somit könnte EA mit SKATE 4 dieses Jahr eine echte Überraschung abliefern.

Das vollständige Zitat von Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, findet ihr in der Transkription des Q3’22 Earnings Call via Tweaktown hier:

„Wir sind vom Wachstum der Branche nicht überrascht. Während sich die Technologie weiter verbessert, haben wir festgestellt, wie leistungsfähig das soziale Ökosystem ist, das aus unseren Spielen entsteht. Es geht nicht nur darum, Unterhaltung zu konsumieren, wie es bei traditionellen Medien oder Sendungen der Fall ist, es geht darum, Unterhaltung mit Freunden zu erleben.“

„Ich denke, das war der Treibstoff, der das Wachstum in letzter Zeit angetrieben hat. Dazu gehört natürlich auch, dass die Möglichkeit, eigene Inhalte zu erstellen und in dieses Ökosystem einzubringen, zu einem wirklich wertvollen Bestandteil dessen geworden ist, was unsere Branche unseren Spielern und Fans bietet, was die traditionellen Medien nicht bieten.“

„Es steht schon lange im Zentrum der Sims, es steht im Zentrum von Modi wie FIFA und Madden Ultimate Team, es steht im Zentrum des Designs von SKATE, das bald auf den Markt kommen wird.“

„Diese UGC-Inhalte sind wirklich nur eine Erweiterung der sozialen Interaktion, die ich mit meinen Freunden haben kann, um diese Unterhaltung zu erleben. Ich glaube, das wird ein wirklich wichtiger Teil unserer Zukunft sein.“