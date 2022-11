Somerville: Launch-Trailer zum Xbox Game Pass Abenteuer

Autor:, in / Somerville

Somerville, das mit Spannung erwartete Debüt von JUMPSHIP, ist ab sofort für PC, Xbox Series X|S und Xbox One oder über Xbox Game Pass erhältlich.

In diesem erzählerischen Sci-Fi-Abenteuer betretet ihr eine Welt, die von einer außerirdischen Invasion heimgesucht wird. Entdeckt die intimen Auswirkungen eines groß angelegten Konflikts, während ihr eine reichhaltige und atmosphärische Welt erkundet, die durch die Katastrophe verändert wurde, und versucht, eure Familie wieder zusammenzuführen.

In dieser originellen IP, die unter der Leitung von Regisseur Chris Olsen und in Zusammenarbeit mit Ex-Playdead-CEO und -Mitbegründer Dino Patti entwickelt wurde, erwartet die Spieler eine handgefertigte, erzählerische Erfahrung in einer gefährlichen ländlichen Landschaft.

Schaut euch nachfolgend den Launch-Trailer zu Somerville an und lest auch unseren Testbericht.