Sonic Superstars: Bei Dr. Eggman ist der Bart ab

Autor:, in / Sonic Superstars

SEGA hat heute angekündigt, dass Dr. Eggman sich zum ersten Mal in seiner über 30-jährigen Geschichte seinen markanten Schnurrbart rasieren wird. Anlass dazu ist die neue Partnerschaft zwischen Movember, einer führenden Wohltätigkeitsorganisation, die sich für Männergesundheit einsetzt, und Sonic Superstars.

Dr. Eggman, einer der bekanntesten Schurken der Videospielgeschichte, der wiederkehrende Widersache in der „Sonic The Hedgehog“-Spielereihe, wird den neuen Look den ganzen November lang tragen.

Um auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen, hat SEGA außerdem eine Studie in Auftrag gegegeben, die ergab, dass ein Drittel (34 %) der 16- bis 24-jährigen Männer an Movember-Aktionen teilgenommen haben. Fast ein Fünftel (18 %) wurden von ihrem Lieblingscharakter dazu inspiriert, sich einen Schnurrbart wachsen zu lassen.

Mit 20 % der Stimmen wurde Freddie Mercury zur Person mit dem berühmtesten Schnauzbart der Popkultur gewählt. Dr. Eggman selbst überholte mit 12 % der Stimmen andere Baartikonen wie den Wrestler Hulk Hogan (9 %), den Sänger Prince (8 %) und den „Anchorman“ Ron Burgundy (7 %).

Die Studie ergab, dass zwei von fünf (39 %) von Gen Z Schnurrbärte aktuell als modisch empfinden. 35 % aller 16- bis 24-jährigen Männer tragen aktuell einen solchen Bart und 62 % gaben an, schon einmal versucht zu haben, sich einen wachsen zu lassen.

Diese modische Wandlung macht sich auch beim Dating bemerkbar. Knapp ein Viertel (23 %) der Gen-Z-Altersgruppe sind der Meinung, dass Männer mit Schnurrbart attraktiver sind, und 20 % würden Männer mit Oberlippenbehaarung eher für ein Date in Betracht ziehen.

8 % würden sogar ausschließlich Männer mit Schnauzbart daten, während 14 % zugeben, dass es für sie ein Abtörner wäre, wenn herauskäme, dass ihr Date sich keinen solchen Bart wachsen lassen kann. 11 % der 16- bis 24-jährigem Männer geben zu, dass sie in ihrer Beziehung dazu ermuntert wurden, sich einen Schnauzer wachsen zu lassen; 18 % haben es versucht, wurden aber von ihrem Bartwuchs im Stich gelassen.

27 % der befragten Männer von 16 bis 24 glauben, dass sie mit Schnauzer reifer wirken, 21 % fühlen sich mit dem Bart selbstsicherer und 10 % geben zu, dass der Bart sie dazu gebracht hat, sich als ganz neue Person zu geben. 22 % mögen ihren Schnurrbart, weil er einen guten Eisbrecher für Gespräche bietet, und 48 % sagen, sie bekommen mindestens einmal wöchentlich Komplimente für ihren Bart.

Daniel Lazarides, EMEA Vice President of Central Marketing bei SEGA, sagt: „Wir bewundern schon seit Langem die wichtige Arbeit, die Movember zur Unterstützung der Männergesundheit leistet, und sind stolz darauf, das Bewusstsein für dieses Thema weiter zu stärken, indem wir einen der berühmtesten Schnauzbärte in der Geschichte der Popkultur abrasieren. Sonic Superstars wurde von den klassischen 2D-Sidescrollers der 90er-Jahre inspiriert. Das war also die perfekte Gelegenheit, Dr. Eggman auf eine Weise zu zeigen, wie Fans ihn noch nie gesehen haben – zum ersten Mal seit über 30 Jahren ohne seinen Schnauzbart. Fans können Dr. Eggman bei der Aktion helfen, indem sie sich selbst diesen November einen Schnurrbart wachsen lassen und dabei Spenden sammeln.“

Anne-Cecile Berthier, UK & EU Country Director bei Movember, sagt: „Als wir hörten, dass SEGA und Sonic Superstars Movember unterstützen wollten, indem sie Dr. Eggman zum ersten Mal seinen Kultbart abrasieren lassen, wussten wir gleich, dass das ein echter Blickfang werden würde. Sonic The Hedgehog gehört zu den bekanntesten Spielereihen der Welt und wir sind Dr. Eggman wirklich dankbar dafür, dass er seine Welteroberungspläne vorübergehend unterbricht, um auf das Thema Männergesundheit aufmerksam zu machen. Wir hoffen, dass unsere Partnerschaft mit SEGA mehr Leute dazu inspirieren wird, selbst mitzumachen und unsere Spendenaktion diesen Movember zu unterstützen.“