Sonic Superstars: Verkaufsstart schwächer als erwartet

Der Verkaufsstart von Sonic Superstars verlief nicht so, wie SEGA es prognostiziert hatte. Das erklärte Haruki Satomi, Präsident und CEO von Sega Sammy Holdings bei der letzten Präsentation der Finanzergebnisse.

„Sonic Superstars wurde im Oktober veröffentlicht, was ein etwas schwächerer Start ist, als wir erwartet hatten.“

Für die beiden letzten Monate im Jahr sieht man aber noch Chancen, dazu rührt man kräftig die Werbetrommel und geht davon aus, sich dem Niveau von Sonic Frontiers anzuschließen.

„Aber in Wirklichkeit verkauft sich Sonic IP vor allem im November und Dezember am besten, und mehr als 90 % der Marketingkosten für diesen Titel werden in der Thanksgiving- und Feiertagssaison ab November ausgegeben.“

„Obwohl wir in den heute bekannt gegebenen Finanzergebnissen die Verkäufe dieses Titels angesichts des oben erwähnten Starts etwas schwächer prognostizieren, planen wir, unsere Marketinganstrengungen fortzusetzen, um die Verkäufe auf dem gleichen Niveau wie Sonic Frontiers zu halten.“