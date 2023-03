Soul Hackers 2: Rettet die Seelen der Menschen im Xbox Game Pass

Autor:, in / Soul Hackers 2

Kehrt zurück in die fantastische Cyberpunk-Welt des JRPG’s Soul Hackers 2 und bestreitet mit Ringo und ihrem Team ein spannendes Abenteuer.

Soul Hackers 2, das neueste Spiel in der JRPG-Serie, wurde kürzlich von ATLUS für den Xbox Game Pass veröffentlicht und hat die Fans der Serie in Begeisterung versetzt. Das Spiel ist die Fortsetzung des beliebten Originals Soul Hackers, das ursprünglich 1997 für den SEGA Saturn veröffentlicht wurde.

Soul Hackers 2 behält viele Elemente aus dem ersten Teil bei, die Fans des Originals so liebten, darunter das Cyberpunk-Setting, die Verwendung von Dämonen und der strategische Kampf.

Im neusten Video zeigen wir euch natürlich einen kleinen Einblick in das Game, damit ihr uns in den Kommentaren berichten könnt, was ihr davon haltet. Das Spiel ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo enthalten.

