Soul Hackers 2: Unangekündigtes Spiel in der Mache

Autor:, in / Soul Hackers 2

Soul Hackers 2 Regisseur arbeitet an einem unangekündigten Spiel.

Eiji Ishida von ATLUS hat in einem Interview bekannt gegeben, dass er an einem bisher unangekündigten Projekt arbeitet. Eiji Ishida ist bekannt für seine Arbeiten an Shin Megami Tensei: Deep Strange Journey, Tokyo Mirage Sessions #FE, Shin Megami Tensei IV und Soul Hackers 2.

Eiji Ishida sagte: „Ich bin derzeit an einem unangekündigten Titel beteiligt. Obwohl der Zeitpunkt der Ankündigung noch nicht feststeht, arbeite ich zusammen mit dem Regisseur hart an der Fertigstellung. Bitte unterstützen Sie uns, wenn es so weit ist.“