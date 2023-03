Saints Row Reboot: Content-Roadmap für 2023 enthüllt

Deep Silver und Volition geben heute bekannt, dass Santo Ileso in den kommenden Monaten mit drei großen Veröffentlichungen für Expansion Pass-Besitzer, zwei kostenlosen neuen Bezirken, drei weiteren Lebensqualitäts-Updates und einem von Dead Island 2 inspirierten Kosmetik-Paket für alle Spieler noch größer und besser werden wird.

Den Anfang macht das kostenlose Dead Island 2-Pack am 11. April. HELL-A trifft auf den Wilden Westen in diesem kostenlosen Inhalt, der von Deep Silvers kommendem Zombie-Slay-‚em Up inspiriert ist.

Die Spieler & Spielerinnen können ihren Boss mit Gegenständen des rücksichtslosen Antihelden Jacob oder der schlagfertigen Athletin Amy ausstatten. Außerdem können sie mit einer neuen Waffe für Schock und Ehrfurcht sorgen, mit einem neuen Emote stolzieren und mit einem kultigen rosa Flamingo-Hut und einer Carver-Hai-Statue für ihr Hauptquartier bissige Erinnerungen an den Strand wecken.

Danach folgt im Mai das größte kostenlose Update des Spiels: Sunshine Springs, ein brandneuer Bezirk, der Santo Ileso hinzugefügt wird, sowie eine Reihe von Änderungen an der Lebensqualität (wie überarbeitete Kämpfe, Selfie-Modus und mehr) und Verbesserungen.

Am selben Tag erhalten Besitzer des Expansion Passes The Heist & The Hazardous, drei neue Story-Missionen, die in Sunshine Springs spielen, wo die Saints einen ehrgeizigen Raubüberfall begehen, um sich dafür zu rächen, dass sie von einem berühmten Schauspieler betrogen wurden.

Der zweite Inhalt des Erweiterungspasses erscheint im Juli: Doc Ketchum‘s Murder Circus, ein neuer Solospielmodus, den das Team von Volition – vorerst – der Fantasie der Spieler & Spielerinnen überlässt. Außerdem wird es ein weiteres kostenloses Lebensqualitäts-Upgrade geben und neue Features werden hinzugefügt.

Im August schließlich wird das dritte, letzte und größte Paket für den Expansion Pass veröffentlicht. Spieler & Spielerinnen von Saints Row sollten die sozialen Kanäle von Deep Silver & Volition im Auge behalten, um weitere Neuigkeiten zu erfahren, sobald die Veröffentlichung näher rückt. Im August wird es außerdem eine zweite neue Gebietserweiterung und ein Lebensqualitäts-Update geben, das für alle Spieler kostenlos ist.