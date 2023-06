Speed Crew: Legt dieses Jahr einen Stopp auf Xbox ein

Autor:, in / Speed Crew

Einen Boxenstopp legt Speed Crew in diesem Jahr auch auf Xbox-Konsolen ein, wo Fahrzeuge repariert werden müssen.

Lasst die Konkurrenz im Staub stehen und taucht ein in die adrenalingeladene Welt der Boxengasse, wenn der ukrainische Indie-Entwickler Wild Fields Speed Crew heute auf Nintendo Switch und später in diesem Jahr auch auf Xbox, PlayStation und PC an den Start geht.

Speed Crew bietet ein Meisterschaftserlebnis in Einzel- und Mehrspieler-Kampagnen und konzentriert sich auf chaotisches, kooperatives Gameplay in einem der spannendsten Szenarien des Motorsports.

Speed Crew setzt euch hinter die Lenkradpistole und bietet euch die Möglichkeit, in einer Reihe von herausfordernden Levels abgefahrene Reifen zu wechseln, Autos aufzutanken und beschädigte Chassis zu reparieren. Mit einer umfangreichen Auswahl an einzigartigen Möglichkeiten, Autos zu reparieren, hat nur ein gut eingespieltes Team von Mechanikern das Zeug dazu, seinem Team zum Sieg zu verhelfen und sich die Meisterschaft zu sichern.

Wie eine echte Boxencrew müssen die Mechaniker auf das Unerwartete vorbereitet sein; dynamische Levels sorgen dafür, dass die Gefahr hinter der nächsten Ecke lauert. Sich verändernde Wetterbedingungen, wechselnde Böden und dynamische Tore machen jeden Boxenstopp noch komplexer. In der schnelllebigen Welt der Boxengasse können Entscheidungen in Sekundenbruchteilen über Sieg oder Niederlage entscheiden…

Teamwork macht den Traum wahr. Ganz gleich, ob ihr allein, lokal oder online mit bis zu vier Spielern in der Boxengasse unterwegs seid, Kommunikation und Kooperation sind entscheidend, um die Hindernisse auf der Strecke zu überwinden und zum Sieg zu fahren. Stimuliert eure Boxencrew mit einer fesselnden Rede oder motiviert sie mit einem schnellen Schlag über die spezielle Schlag-Taste!

Speed Crew ist von der Ästhetik jahrzehntelanger Motorsport-Klassiker inspiriert und bietet den Mechanikern zahlreiche Optionen zur Anpassung von Charakteren und Fahrzeugen. Diese Einflüsse spiegeln sich auch in den 48 Leveln des Spiels wider, zusammen mit einem speziell angefertigten Soundtrack, der die unterschiedlichen Grooves der einzelnen Jahrzehnte einfängt und die legendären Rennsport-Epochen von den 1970er Jahren bis zum heutigen Tag abdeckt.

Das Ganze wird durch eine schnelle, rasante und fesselnde Story mit dem Antihelden Dominion Torrento ergänzt.

Features

Schnappt euch eine Lenkradpistole und testet eure Boxencrew am Renntag in über 48 herausfordernden Levels, die euch 8 bis 10 Stunden lang ein spannendes Erlebnis in der Boxengasse bieten

Stellt euer perfektes Team zusammen oder geht allein auf die Strecke; so oder so könnt ihr Ruhm und Ehre erlangen

Löscht außer Kontrolle geratene Brände, repariert beschädigte Fahrgestelle mit Kolben und wechselt Motoren aus, bevor sie einen Dichtungsschaden erleiden.

Vermeidet Meteoriten- und Blitzeinschläge, während ihr durch die sich entwickelnden Etappen navigiert und Gefahren ausweicht

Kommuniziert und kooperiert mit anderen Mechanikern, denn jeder Stopp wird hektischer als der letzte

Bleibt stilvoll mit einer großen Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Autos

Speed Crew ist ab heute für Nintendo Switch zum Preis von 19,99 € als Download erhältlich. Neben zukünftigen Updates und DLCs wird Speed Crew später in diesem Jahr auch auf PlayStation, Xbox und PC erscheinen.