Spine: Trailer zum PvP-Spiel veröffentlicht

Autor:, in / Spine

Spine ist ein teambasiertes PvP-Actionspiel, in dem die Spieler als eine der einzigartigen Figuren in einer futuristischen Welt kämpfen, einem harschen Ort, an dem nichts als die Nah- und Fernkampffähigkeiten zählen.

Das Spiel wurde inspiriert von den atemberaubenden Tricks aus Hongkong-Actionfilmen, Feuerwaffen-Kampfsportarten und den kultigen Kampfszenen aus Superheldenfilmen.

Werdet zum Helden eines Actionfilms in einem cineastischen Gameplay-Erlebnis. Erforscht atemberaubende Kombinationen aus Gunplay und Martial Arts in Nahkämpfen.

Spine – Offizieller Trailer

Spine wird auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC verfügbar sein, iOS und Android-Plattformen werden unterstützt. Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sollen folgen.