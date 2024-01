SquadBlast: Free-to-Play-Shooter jetzt kostenlos verfügbar

Autor:, in / SquadBlast

Der Free-to-Play-Shooter SquadBlast ist nun für die Xbox Series X|S und die Xbox One verfügbar, allerdings vorerst nur in den USA.

Das Free-to-Play-Spiel SquadBlast kann ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One sowie für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, den PC, iOS und Android heruntergeladen werden.

Doch es gibt einen kleinen Haken: Vorerst steht das Spiel lediglich dem US-Markt zur Verfügung und es ist unklar, wann es bei uns spielbar sein wird.

Der Download funktioniert über den folgenden Link hierzulande trotzdem:

SquadBlast wird als teambasierter Run-and-Gun-Shooter beschrieben. In Teams müsst ihr eine Strategie finden, die euch zum Sieg führt und das in einer Vielzahl verschiedener Modi und stets im Wettstreit mit anderen Teams. Dabei kommt es der Beschreibung des Multiplayers aus dem Hause Ultrahorse Limited zufolge auf jede einzelne Kugel an.