Star Wars: Battlefront Classic Collection: Vorbestellung der Sammlung jetzt möglich

Aspyr und Lucasfilm Games enthüllen die Star Wars: Battlefront Classic Collection, die am 14. März 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam für 35,01 € erscheint.

Dieser neue Titel bringt die Originalspiele Star Wars Battlefront (2004) und Star Wars Battlefront II (2005) auf moderne Plattformen, mit Online-Spiel für bis zu 64 Spieler, Erweiterungen für den Hero Assault-Modus und alle zuvor veröffentlichten Bonusinhalte. Steam-Benutzer kommen außerdem in den Genuss der Steam Deck-Unterstützung.

Es ist an der Zeit, intensive Schlachten aus der Star Wars-Galaxie in der Star Wars: Battlefront Classic Collection zu erleben. Stürzt euch als Imperium, Rebellion, Republik und Separatisten-Allianz in packende Feuergefechte auf riesigen Schlachtfeldern am Boden, in der Luft und im Weltraum.

Wählt eine Reihe einzigartiger Klassen, steuert eine Vielzahl von Fahrzeugen und spielt als ikonische Helden und Schurken aus mehreren Epochen der Saga im Solo-, Lokal- und Online-Spiel.

Diese Classic Collection enthält:

Star Wars Battlefront (2004)

Enthält die Bonuskarte: Jabba’s Palast

Star Wars Battlefront II (2005)

Enthält die Bonuskarten: Bespin: Wolkenstadt, Rhen Var: Hafen, Rhen Var: Zitadelle, und Yavin 4: Arena

Enthält Bonus-Helden: Asajj Ventre & Kit Fisto

Hauptmerkmale

Durchquert die Galaxis im Kampagnenmodus & Galaktische Eroberung

Galaktische Eroberung: Entwickle deine Strategie, rekrutiere deine Truppen und führe deine taktische Vision zur Eroberung der Galaxis aus.

Star Wars Battlefront-Kampagne: Erlebe ikonische Schlachten von Star Wars: Die dunkle Bedrohung bis Star Wars: Die Rückkehr der Jedi

Star Wars Battlefront II-Kampagne: Erlebe den Aufstieg von Darth Vaders Eliteeinheit 501st Legion der Sturmtruppen

Riesige Schauplätze mit Online-Unterstützung für bis zu 64 Spieler

Kämpfe am Boden: Wookiee-Krieger, Jet-Trooper, Droidekas und mehr in massiver Multiplayer-Action

Fahre ikonische Fahrzeuge: Speeder Bikes, AT-STs, AT-RTs und mehr in offensiven und defensiven Schlachten

Pilotiere legendäre Raumschiffe: TIE-Jäger, X-Wings und mehr in Weltraum- und Luftkämpfen

Erweitertes Hero Assault

Zum ersten Mal überhaupt ist Hero Assault auf allen Bodenkarten spielbar, einschließlich Todesstern, Kashyyyk, Kamino und Naboo:

Kämpfe mit Helden: Mace Windu, Yoda, Luke Skywalker und viele andere!

Kampf mit Schurken: Darth Maul, General Grievous, Darth Vader und viele mehr!

Star Wars: Battlefront Classic Collection kann ab sofort vorbestellt werden: