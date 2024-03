Star Wars: Battlefront Classic Collection: Mod ohne Erlaubnis anscheinend verwendet

Star Wars: Battlefront Classic Collection steht in keinem guten Licht. Das Spiel wird seit der Veröffentlichung mit schlechten Rezensionen der Spieler überhäuft, was die Entwickler dazu zwang eine Stellungnahme zu veröffentlichen.

Dabei entschuldigten sich die Entwickler für den schlechten Zustand von Star Wars: Battlefront Classic Collection, der vor allem auch im Multiplayer als „katastrophal“ beschrieben wird.

Nun meldete sich der Modder „Iamashaymin“ zu Wort und behauptet, dass seine Kreationen ohne Erlaubnis in Star Wars: Battlefront Classic Collection genutzt werden. Ironisch postete der Modder folgenden Tweet auf „X“:

Dabei wurde das folgende Video veröffentlicht:

'The upcoming release of Star Wars: Battlefront Classic Collection does not include any code or content that is taken from uncredited sources.'https://t.co/GjrJY2E0wM

I am not in the Credits @AspyrMedia

— iamashaymin (@iamashaymin) March 14, 2024