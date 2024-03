Star Wars: Dark Forces Remaster: Gameplay aus dem Ego-Shooter

Schaut euch in einem neuen Video Spielszenen aus dem Ego-Shooter Star Wars: Dark Forces Remaster im Star Wars-Universum an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Es gibt Spiele, da erhalten wir schon nach wenigen Jahren ein Remaster, um den Titel auf den neuen Konsolen und High-End PC´s zu genießen. Star Wars: Dark Forces wurde 1995 als erster Ego-Shooter im Star Wars-Universum veröffentlicht, und wollte es mit Titeln wie DOOM aufnehmen.

Dreißig Jahre später erhalten wir mit Star Wars: Dark Forces Remaster eine überarbeitete Version des Titels, der mit einer aufgehübschten Grafik und moderner Spielbarkeit daher kommt, ohne dabei den Charme des originalen Spiels zu verlieren.

In unserem Kurztest zum nostalgischen Star Wars-Shooter haben wir euch bereits geschildert, was ihr vom Remaster erwarten könnt und in folgendem Video könnt ihr euch bewegte Bilder aus dem Ego-Shooter anschauen.

Star Wars: Dark Forces Remaster | Xbox Series X Gameplay

Star Wars: Dark Forces Remaster im Microsoft Store kaufen:

