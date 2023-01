Street Fighter 6: Keine Kompromisse während der Entwicklung

Die Entwicklung von Street Fighter 6 schreitet mit großen Schritten voran und Fans von Kampfspielen können spätestens nach der zweiten Beta-Phase den offiziellen Release-Termin am 2. Juni 2023 nicht mehr abwarten.

Um die Vorfreude weiter zu steigern, haben die Entwickler bei Capcom bekannt gegeben, dass man keine Kompromisse bei Street Fighter 6 eingegangen ist. Produzent Takayuki Nakayama sagte dazu im Gespräch mit GameInformer sogar, dass das Team „es fast wieder so machen wollte, wie es zu Zeiten von Street Fighter 2 war„.

„Das Konzept, das ich von Mr. Nakayama erhalten habe, war, dass wir das Spiel fast auf den Stand von Street Fighter 2 zurückbringen wollten“, sagt Tsuchiya. „Wir wollten ein weiteres Street Fighter-Spiel machen, das sich nicht nur an die Fans der Serie richtet, sondern an alle, um das gleiche Gefühl zu vermitteln, bei dem sich alle Arten von Spielern in Kampfspiele verlieben… mit Street Fighter.“

„Als Mr. Nakayama dieses Konzept vorstellte, hat es mich sehr angesprochen. Es ist eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die es wert ist, angenommen zu werden.“