Techtonica: Außerirdische Welt im Xbox Game Pass

Fire Hose ist stolz, das offizielle Veröffentlichungsdatum für Techtonica bekannt zu geben. Das First-Person-Fabrikautomationsspiel wird am 18. Juli 2023 in den Early Access auf Steam starten.

Techtonica wird außerdem ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass für Windows, Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar sein.

„Mit Techtonica versuchen wir, neue Wege im Automatisierungsgenre zu beschreiten“, so Eitan Glinert, Präsident von Fire Hose Games. „Wir liefern ein Fabrikspiel mit einer vollständig gesprochenen Geschichte, die dem Bau von Fabriken einen Sinn gibt. Es ist ein Sci-Fi-Rätsel, das den Einfallsreichtum der Automatisierung erfordert, um es zu lösen.“

Techtonica spielt auf der außerirdischen Welt Calyx, einem abtrünnigen Planeten, der durch den Weltraum driftet. Die Spieler müssen unter der Oberfläche graben, ein lebendiges Höhlensystem erforschen, in dem es von biolumineszierendem Leben nur so wimmelt, und mit Hilfe von leuchtenden, sprechenden Würfeln, die irgendwie von den Geistern der toten Astronauten der Expedition bewohnt werden, das Rätsel lösen, was schief gelaufen ist.

Techtonica geht mit der Unterstützung einer leidenschaftlichen, wachsenden Community in den Early Access, die das Spiel erstmals während der geschlossenen Alpha, die am 19. Juli 2022 startete, in die Hände bekam. Die Community hat Techtonica durch ihr Feedback und ihre Vorschläge maßgeblich mitgestaltet und wird auch während des Early Access weiterhin als Leitfaden für die Entwicklung dienen.