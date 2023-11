TEKKEN 8: Victor Chevalier feiert sein Debüt

Der Release von TEKKEN 8 rückt immer näher. Nachdem die Charaktere Panda, Zafira, Lee Chaolan, Alisa Bosconovitch und Devil Jin angekündigt wurden, gibt Bandai Namco Entertainment bekannt, dass mit Victor Chevalier ein gänzlich neuer Charakter aus Frankreich spielbar sein wird. Damit ist das Roster fast vollständig enthüllt.

Als die Welt Gefahr lief, von einem riesigen Konzern übernommen zu werden, gründete und trainierte Victor Chevalier die Raven Force, die berechtigt war, mit allen Mitteln gegen die privaten Streitkräfte des Konzerns vorzugehen. In seinem Haute-Couture-Anzug und ausgestattet mit modernsten Energiewaffen ist er inzwischen der Leiter der UN-Truppen, befehligt seine Leute und ist immer bereit für den nächsten Kampf.

Victor Chevalier wird von dem französischen Schauspieler Vincent Cassel gesprochen, der durch den Film Hass bekannt wurde und auch Auftritte in Ocean’s 12, Ocean’s 13, Public Enemy No. 1, Tödliche Versprechen, Black Swan, und Einfach das Ende der Welt hatte.

Cassel spielt schon seit langer Zeit selbst TEKKEN, Victor Chevalier ist seine erste Sprechrolle für einen Videospiel-Charakter.

„Ich habe TEKKEN in den 1990er-Jahren für mich entdeckt und als Eddy Gordo seinen ersten Auftritt hatte, war ich begeistert. Er machte Capoeira und ich damals auch, also spiele ich nur mit ihm“, erzählt Vincent Cassel. „Ich freue mich, dass mit Victor Chevalier ein französischer Charakter einen Auftritt in einem international bekannten Spiel hat. Er ist sehr kultiviert und durch seine Art und seinen Stil wird diese Idee der französischen Eleganz präsentiert. Genau das weckt mein Interesse – neben dem Fakt, dass ich Victor eine Stimme verleihen durfte.“