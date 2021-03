Tennis World Tour 2: Xbox Series X|S-Upgrade nicht für alle kostenlos

Autor:, in / Tennis World Tour 2

Das Next-Gen-Upgrade für das Videospiel Tennis World Tour 2 ist nicht für alle Besitzer auf Xbox One kostenlos.

Heute erscheint die Complete Edition zu Tennis World Tour 2, die auch für Xbox Series X und Xbox Series S optimiert ist.

Besitzer der Xbox One Version haben bekanntlich die Möglichkeit auf die Next-Gen-Version upzugraden, um das Spiel mit neuen Funktionen wie Raytracing oder mit bis zu 60 FPS und 4K zu erleben.

Doch das Upgrade ist nicht für alle Besitzer kostenlos.

Wer die digitale Standard-Version von Tennis World Tour 2 für Xbox One besitzt, der bekommt das Next-Gen-Upgrade auf die Complete Edition nicht kostenlos, sondern nur mit einem Rabatt von 50 %. Bei einem Preis von 59,99 Euro sind das immer noch satte 30,- Euro.

Besitzer des Annual Pass oder der Disc-Version für Xbox One erhalten das Upgrade hingegen nur dann kostenlos, wenn sie sich an den Publisher wenden und eine E-Mail vor dem 25. April 2021 mit einem Kaufnachweis an [email protected] schicken.

Am einfachsten haben es Spieler, die die Ace Edition besitzen. Sie erhalten das Upgrade im Microsoft Store kostenlos.

Spieler auf PlayStation 4 haben es in diesem Fall übrigens weit weniger kompliziert und können über den PSN Store ihre Upgrades vornehmen.

Danke an Silvano 92 Juve für den News Tipp.