Tennis World Tour 2: Complete Edition wird für Xbox Series X/S optimiert

Tennis World Tour 2 Complete Edition bietet zahlreiche technische Verbesserungen. Die Leistung der neuen Generation von Xbox-Konsolen ermöglicht es dem Spiel, eine verbesserte Grafik, visuelle Effekte und das Hinzufügen von Raytracing zu bieten. Die Ladezeiten wurden deutlich verkürzt, und ihr könnt mit 60 FPS in 4k auf der Xbox Series X und 1440p auf der Xbox Series S spielen.

Die Complete Edition enthält alle DLCs, die für die Xbox One-Version veröffentlicht wurden. Somit tretet ihr im Spiel in Roland-Garros und anderen weltbekannten Turnieren an, spielt als einer der 48 Profispieler aus dem Roster oder beginnt euer eigenes Vermächtnis, indem ihr euren Spieler mit vielen offiziellen Outfits und Ausrüstungen im Karrieremodus anpasst.

Die Complete Edition übernimmt auch alle Verbesserungen und die Updates die für die Xbox One-Version veröffentlicht wurden und fügt Signature-Moves für viele Spieler aus dem Roster und Doppelturniere hinzu.

Schließlich erhalten Besitzer der Ace Edition auf Xbox One ein kostenloses Update auf die Complete Edition auf Xbox Series X|S. Verbindet euch ab dem 25. März mit eurem Microsoft-Konto und geht auf die Store-Seite von Tennis World Tour 2 Complete Edition, um euer kostenloses Upgrade zu erhalten.

Tennis World Tour 2 Complete Edition erscheint auf Xbox Series X|S am 25. März weltweit, außer in Amerika, wo es am 30. März erscheint.