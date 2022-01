The Anacrusis: 200.000 Spieler in der ersten Woche, Roadmap enthüllt

Autor:, in / The Anacrusis

The Anacrusis verzeichnet 200.000 Spieler in der ersten Woche. Roadmap veröffentlicht und Streamer reagieren in neuem Week 1 Highlight Reel.

Stray Bombay freut sich, mitteilen zu können, dass sich mehr als 200.000 Spieler in der ersten Woche der Early Access/Game Preview auf PC und Xbox durch mehr als 1 Milliarde feindliche Aliens gekämpft haben, darunter 3.264.650 getötete Spezial-Aliens, und zwar von einer sicheren Zone zur anderen.

Inhaltsersteller aller Art haben auch einen Riesenspaß daran, sich mit Freunden zusammenzutun, um die außerirdische Bedrohung abzuwehren, während sie in den ersten drei Kapiteln von The Anacrusis die Isolode erkunden.

„Es war fantastisch zu sehen, wie sich die Community in dieser ersten Woche in Anacrusis gestürzt hat. Wir haben einen enormen Zuwachs an Spielern über den Game Pass und auch viele positive Reaktionen von PC-Fans erhalten. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns, und das ganze Feedback, das uns erreicht hat, ist sehr wertvoll. Wir werden weiterhin Spielinhalte erstellen und das Bestehende verfeinern, während wir an neuen Features wie der Mod-Unterstützung und dem kommenden Challenge Track arbeiten.“ – Chet Faliszek, Stray Bombay Mitbegründer

Stray Bombay hat einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie über kurzfristige Verbesserungen und langfristige Pläne für The Anacrusis sprechen. Aufbauend auf Hotfix 1.2, der das Finale von Episode 1, UI-Bugs, Login-Probleme und mehr verbessert hat, arbeitet das Team an einem größeren Update, das neue und aktualisierte Perks, flammendes Glibberzeug, Korrekturen der spanischen Lokalisierung, eine Sprachauswahl im Spiel und Korrekturen für die Xbox Series X und Series S Performance beinhalten wird.

Stray Bombay plant, The Anacrusis in der zweiten Jahreshälfte 2022 aus dem Early Access/Game Preview zu nehmen und die nächsten Monate zu nutzen, um Bugs zu beheben, die Qualität zu verbessern und wöchentliche Herausforderungen, zusätzliche Episoden, neue fantastische Waffen, weitere spannende Modi und mehr hinzuzufügen.

The Anacrusis ist derzeit für PC und Xbox in der Game Preview verfügbar. Xbox One-,Xbox Series X/S-, und PC-Spieler können das Spiel im Game Pass spielen. Das Spiel bietet vollen Crossplay zwischen allen Plattformen.