The Crew Motorfest: Rennspiel ab sofort verfügbar

Das brandneue The Crew Motorfest von Ubisoft Ivory Tower feiert die Autokultur mit mehr als 600 verschiedenen Fahrzeugen. Kostenlose Testphase vom 14. bis 17. September.

Heute kündigte Ubisoft den Start von The Crew Motorfest an, dem ultimativen Open-World-Fahrerlebnis!

Das Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One in digitalen und physischen Ausgaben sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store (nur digital) erhältlich.

Die Ultimate Edition des Spiels ist zudem mit einem Ubisoft+ Abonnement auf Xbox, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect spielbar. Außerdem wurde ein neuer Live-Action-Trailer veröffentlicht, um die Veröffentlichung des Spiels zu feiern:

In The Crew Motorfest erkunden die Spielerinnen und Spieler die Insel O’ahu auf Hawaii und nehmen am Motorfest teil, einem immer neuen Festival für alle, die Autos lieben.

Im Zentrum des Events können sie durch eine Auswahl von 15 thematischen Kampagnen, Playlists genannt, neue Perspektiven auf die Autokultur entdecken. In den Playlists tauchen die Spieler in die Autokultur ein und erleben ikonische Marken oder verschiedene Fahrstile: von Underground-Straßenrennen in der Made in Japan-Playlist bis hin zu amerikanischen Muscle Cars, Off-Road, Open-Wheel-Rennen, Drift und mehr!

Elektrische Supersportwagen haben ihre eigene Playlist, in der es um die unmittelbare, rohe Kraft und das Energiemanagement geht. Die Oldtimer-Klassiker haben ebenfalls eine Playlist, mit völlig unterschiedlichen Gameplay-Einstellungen, ohne GPS und Fahrhilfen, um das Gefühl der legendären Fahrzeuge aus der Vergangenheit wieder aufleben zu lassen.

Bei der Autokultur geht es nicht nur um Autos, sondern auch um Menschen. Um den Spielerinnen und Spielern so viele verschiedene Erfahrungen wie möglich zu bieten, haben einige der größten Namen in der Autoszene direkt zu The Crew Motorfest beigetragen, darunter professionelle Fahrer, Tuner und Content Creator.

In mehreren Playlists sind solche Talente direkt zum Start vertreten:

Rule the Streets, mit dem beliebten US-Netzwerk Donut Media, das die heißesten Autos in James Pumphreys charakteristischen Herausforderungen auf die Probe stellt.

Dream Cars mit der weltberühmten Autoliebhaberin Supercar Blondie (Alexandra Hirschi), die eine von ihr zusammengestellte Auswahl einzigartiger und innovativer Konzeptautos präsentiert.

LBWK lässt Spielerinnen und Spieler in die Vision von Wataru Kato, dem Gründer des japanischen Autohauses Liberty Walk, und seine Leidenschaft für getunte und maßgeschneiderte Autos eintauchen.

Und das ist erst der Anfang: neue Playlists und neue Erlebnisse stehen schon in den Startlöchern! Jeder Besuch des Motorfestes ist eine weitere Chance, in ein neues wöchentliches Thema einzusteigen, neue Fahrzeuge zu fahren und Belohnungen zu gewinnen.

Beginnend mit dem Start am 14. September legt Saison 1 den Schwerpunkt darauf, was ein ikonisches Auto in verschiedenen Regionen der Welt ausmacht: Amerika, Japan oder Europa.

Und im Dezember wird Staffel 2 dann eine der bekanntesten Marken im Car Entertainment begrüßen: Hoonigan, die ihre speziellen Projektfahrzeuge ins Spiel bringen!

Das Beste daran? Mit der heute beginnenden Free Trial können alle The Crew Motorfest bis zum 17. September kostenlos für 5 Stunden auf PlayStation, Xbox und PC testen.

Wenn sie ihr Abenteuer fortsetzen möchten, werden alle freigeschalteten Gegenstände und Fortschritte mit dem Kauf des Spiels übernommen. Wer das Spiel vor dem Ende der kostenlosen Testphase kauft, profitiert vom Early Adopter-Angebot und schaltet das Liberty Walk Pack frei, das den Toyota GR Supra 2021 LBWK Edition enthält.