The Crew: Rennspiel aus Online-Stores entfernt

Ubisoft hat das Rennspiel The Crew aus allen Online-Stores entfernt und einen Termin für die Abschaltung der Server bekannt gegeben.

The Crew, der erste von mittlerweile drei Ablegern der Open-World-Rennspielreihe aus dem Hause Ubisoft, wurde offiziell aus allen Online-Stores entfernt.

Zudem wurde bestätigt, dass die Server ab dem 31. März 2024 abgeschaltet werden, was gleichzeitig bedeutet, dass The Crew aufgrund des zugrunde liegenden Always-Online-Konzepts nicht mehr spielbar sein wird.

Auf der Steam-Seite des mittlerweile über neun Jahre alten Rennspiels heißt es dazu wie folgt:

„The Crew ist nicht mehr im Steam-Shop verfügbar.“ „Sämtliche Editionen und zusätzlichen Inhalte für The Crew sind nicht mehr zum Kauf erhältlich. The Crew wird für alle Besitzer des Spiels weiterhin bis zum 31. März 2024 spielbar sein. Nach diesem Zeitpunkt werden die Spielserver abgeschaltet, wodurch ein Zugriff auf das Spiel nicht mehr möglich sein wird.“

Fans der Reihe müssen zukünftig also mit The Crew 2 oder dem im September dieses Jahres veröffentlichten The Crew: Motorfest vorliebnehmen.