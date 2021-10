Autor:, in / The Dark Pictures Anthology House of Ashes

Welchen Charakteren ihr im Horrorspiel The Dark Pictures Anthology: House of Ashes begegnet, zeigt euch der neue Trailer zum Spiel.

Am 22. Oktober 2021 erscheint mit House of Ashes der dritte Teil der The Dark Pictures Anthology für Xbox Series X|S und Xbox One.

Im heutigen Video werden euch die Charaktere der narrativen Reihe kurz vorgestellt, die ihr im Rahmen der Story, die im Irak 2003 spielt, kennenlernen werdet.