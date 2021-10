Xbox Controller 20th Anniversary Special Edition: Brandneuer Controller samt Headset enthüllt, Vorbestellung möglich – UPDATE2

Zum 20-jährigen Jubiläum hat Microsoft einen brandneuen 20th Anniversary Special Edition Xbox Controller enthüllt. Am 15. November feiert Microsoft 20 Jahre gemeinsames Spielen! Die Fans haben mitgeholfen, die Xbox zu dem zu machen, was sie heute ist, und Microsoft kann es kaum erwarten, zu sehen, was die nächsten 20 Jahre bringen werden, wobei auch wir von Xboxdynasty.de euch hoffentlich begleiten dürfen.

Microsoft gibt bekannt: „Feiere 20 Jahre Xbox mit dem Xbox Wireless Controller – 20th Anniversary Special Edition in klassischem Schwarz mit grünen Elementen, die an unsere Anfänge erinnern, und noch viel mehr. Reise mit den grünen und durchsichtigen schwarzen Controllerfarben zurück zu dem Moment, in dem die Original-Xbox-Konsole in durchsichtigem grün veröffentlicht wurde. Schaue durch die durchsichtige schwarze Oberseite, um im Inneren die silberfarbenen Details zu sehen, die für 20 Jahre Xbox-Technologie stehen.“

Heute feiert Microsoft die gemeinsame Geschichte mit dem 20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller und dem 20th Anniversary Special Edition Xbox Stereo Headset, die am 15. November erscheinen und ab sofort vorbestellt werden können.

20th Anniversary Vorbestellung

Hier noch ein Video zum Controller:

20th Anniversary Special Edition Xbox Wireless Controller

Wenn ihr diesen Controller an eure Xbox Series X|S Konsole anschließt, schaltet ihr einen exklusiven dynamischen Hintergrund zum 20-jährigen Jubiläum frei.

Verbindet euren 20th Anniversary Special Edition-Controller mit der Xbox Series X|S eurer Freunde, um ihnen diesen dynamischen Hintergrund ebenfalls zu schenken! Sobald ihr jedoch einen anderen Hintergrund auswählt, verschwindet dieser und ihr müsst den 20th Anniversary-Controller erneut anschließen, um ihn wieder freizuschalten.

20th Anniversary Special Edition Xbox Stereo Headset

Dazu wurde der Razer Universal Quick Charging Stand for Xbox – 20th Anniversary Limited Edition angekündigt. Eine Vorbestellung soll schon bald hier möglich sein.

UPDATE 2: Der Controller kann nun auch über unseren Partnerlink bei Amazon vorbestellt werden: