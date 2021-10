Xbox Controller 20th Anniversary Special Edition: Controller schaltet dynamischen Hintergrund frei

Microsoft stellte gestern zum 20. Geburtstag von Xbox einen 20th Anniversary Special Edition Xbox Controller vor, der ab dem 15. November erhältlich ist. Details und die Möglichkeit der Vorbestellung findet ihr in dieser Meldung.

Der Special Edition Xbox Controller bringt neben seiner einzigartigen, transparenten Optik noch einen Bonus mit; einen exklusiven dynamischen Hintergrund für eure Xbox Series X|S Konsole.

Um den Hintergrund zu erhalten, der leuchtende Linien und sich bewegende Funken auf euren Bildschirm bringt, müsst ihr den Controller einfach nur an die Konsole anschließen bzw. ihn verbinden.

Und so schaut der Hintergrund dann aus:

Connect your 20th Anniversary controller to your Xbox Series X|S and unlock an exclusive dynamic background bursting to life with glowing lines and moving sparks 🌌✨ pic.twitter.com/RnCpzr9rDR

— Xbox (@Xbox) October 7, 2021