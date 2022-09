The Dark Prophecy: Point & Click-Adventure erscheint nächste Woche

Autor:, in / The Dark Prophecy

Der Indie-Publisher Ratalaika Games hat sich mit Start Warp und Meridian4 zusammengetan, um die bevorstehende Veröffentlichung von The Dark Prophecy anzukündigen – ein 2D-Pixel-Art-Point&Click-Adventure im Retro-Stil der 90er Jahre.

Das Spiel erscheint am 16. September 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch zum Preis von 9,99 €. Die Spieler werden in einem friedlichen mittelalterlichen Dorf willkommen geheißen, in dem das Leben ruhig und sicher ist, das sich aber unheilvoll verändern wird – und das nicht auf eine nette Art!