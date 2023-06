The Elder Scrolls V: Skyrim: Modder macht es zum isometrischen Rollenspiel

Mit einem Paket aus verschiedenen Mods baute ein Spieler The Elder Scrolls V: Skyrim so um, dass es jetzt ein isometrisches Rollenspiel ist.

Für The Elder Scrolls V: Skyrim gibt es mittlerweile eine so große Anzahl an kostenlosen Modifikationen, dass es am PC eigene Launcher zur Verwaltung gibt. Die Xbox Version kann ebenso mittlerweile modifiziert werden, allerdings ist die Auswahl hier viel begrenzter.

Der Clou ist aber nicht die eine Modifikation selbst, die unter anderem die Texturen viel schöner auflöst oder das Wetter realistischer wirken lässt. Sondern viel mehr, dass unterschiedlichste von ihnen gleichzeitig ausgeführt werden können. Dadurch bastelt man sich eine ganz andere Spielerfahrung, denn neben optischen Finessen, können Elemente wie Quests, Waffen oder Monster hinzugefügt werden.

Der YouTuber JPSteel Mods nahm sich aber eine ganze andere Herausforderung in der Modifikation des Rollenspiels vor. Neben der Ansicht passte er die Anzeigen an, womit sich ein vollkommen neues Spielgefühl aufbaut. Aus dem Rollenspiel in der Ego-Perspektive hat er so ein isometrisches Rollenspiel gebaut.

Das Paket lässt sich am PC einfach per Nexusmods-Client installieren. An der Xbox sind hingegen leider nicht alle dieser Anpassungen zu finden. Aber vielleicht schafft ihr ja eine ähnliche Umsetzung?