Jumplight Odyssey: Prinzessin Euphora übernimmt das Ruder

League of Geeks, die Entwickler des Indie-Strategie-Lieblings Armello und der kommenden Neuauflage des Kultklassikers Solium Infernum, kehren mit einem neuen Trailer für Jumplight Odyssey zur PC Gaming Show zurück.

Jumplight Odyssey ist eine Roguelite-Kolonie-Simulation, die von Genre-Klassikern und klassischen Sci-Fi-Animes der 70er Jahre inspiriert ist. Der Trailer erscheint zusammen mit der Ankündigung einer kostenlosen spielbaren Demo während des Steam Next Festes vom 19. bis 26. Juni 2023.

Als Prinzessin Euphora ihr Volk von ihrer zerstörten Heimatwelt zum sagenumwobenen Ewigen Stern führt, folgt ihr die Gefahr auf dem Fuße.

Verfolgt von Admiral Voltan und den furchteinflößenden Zutopanern, müssen die Prinzessin und ihre Crew durch Sternensysteme navigieren und dabei tödlichen schwarzen Löchern, Hinterhalten von Weltraumpiraten und Enterkommandos der Zutopaner ausweichen, während sie sich um das Glück der Kolonie an Bord kümmern.

Erfahrt im neuen Trailer der PC Gaming Show (weiter unten) mehr über die Kämpfe, während die Besatzungsmitglieder an Bord der SDF Catalina mit unzähligen Herausforderungen konfrontiert werden. Treibt die Triebwerke des Schiffes an, rüste Kampfeinheiten für den Kampf aus, schickt Kampfpiloten los und bereitet die Verteidigung gegen feindliche Angriffe vor. Haltet die Hoffnung gegen die unerbittlichen Feinde am Leben und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Mitglieder der Kolonie in Sicherheit sind, bevor ihr einen Moment der Ruhe zu einem neuen Sternensystem reisen könnt.

Führt Verteidigungsmanöver durch, wenn sich Feinde nähern, komplett mit Radar, Geschützturm und Sternenjägerstaffel. Weist den Besatzungsmitgliedern Kampfrollen zu, wenn Enterkommandos anrücken, und löst Showdowns auf dem Schiff aus, bei denen das Überleben auf dem Spiel steht wie nie zuvor.

Positioniert die Kämpfer so, dass sie sich gegen die Feind verteidigen und deren Angriffe abwehren können, während ihr gleichzeitig die Triebwerke und die Energieversorgung des Schiffes schützt, oder ihr lauft Gefahr, von Admiral Voltan vernichtet zu werden.

Der Kampf ist nur ein Aspekt von Jumplight Odyssey, und die bevorstehende Steam Next Fest-Demo (verfügbar vom 19. bis 26. Juni) bietet einen Überblick über die Spielschleife mit hohem Wiederspielwert. Ladet die Demo kostenlos herunter und starte eine Karriere als Kapitän der SDF Catalina. Erforscht mehrere Sternensysteme, passt die Decks des Schiffes mit Dutzenden von vollständig platzierbaren Objekten an und verwaltet eine robuste Crew, die aus Charakteren mit detaillierten Beziehungen, Persönlichkeitsmerkmalen und Zeitplänen besteht.

Schickt Koloniemitglieder auf Außenmissionen und sichere wertvolle Ressourcen, um die Sauerstoff- und Energiesysteme der Catalina am Laufen zu halten. Plant die nächste Etappe eures galaktischen Abenteuers auf dem Reisebildschirm, während ihr den Zutopaner immer einen Schritt voraus seid.

„Seit der ersten Vorstellung von Jumplight Odyssey im letzten Jahr haben wir hart daran gearbeitet, eine Simulation eines lebendigen, atmenden Raumschiffs zu erschaffen. Eines, das den Geist beliebter Sci-Fi-Anime mit der Unberechenbarkeit von Kolonie-Management-Spielen verbindet“, so Trent Kusters, Mitbegründer und Direktor von League of Geeks. „Unser neuester Trailer zeigt das Chaos der Kämpfe und die Anstrengungen, die die Spieler unternehmen müssen, um die Hoffnung am Leben zu erhalten, aber das ist nur ein kleiner Teil der Erfahrung. Bald könnt ihr euch mit der kommenden Steam Next Fest-Demo von Jumplight Odyssey am 19. Juni selbst ein Bild davon machen, was unsere Raumschiff-Abenteuersimulation zu bieten hat!“

Jumplight Odyssey wird 2023 für PC über Steam Early Access erhältlich sein und unterstützt die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Brasilianisches Portugiesisch, Polnisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch (vereinfacht und traditionell).

Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind nach dem Early Access geplant.