The Entropy Centre: Offizieller Gameplay-Walkthrough veröffentlicht

Autor:, in / The Entropy Centre

Publisher Playstack und Entwickler Stubby Games freuen sich, satte 5 Minuten frisches Gameplay aus ihrem mit Spannung erwarteten Titel The Entropy Centre zu präsentieren. Macht euch mit der einzigartigen, verblüffenden, zeitmanipulierenden Rätselmechanik des Spiels vertraut und genießt das witzige Geplänkel zwischen der Protagonistin Aria und ihrer treuen, sprechenden Entropie-Waffe ASTRA.

The Entropy Centre fordert die Spieler heraus, in umgekehrten Bahnen zu denken und scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überwinden. Das Spiel wird noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Die Spieler begleiten die Protagonistin des Spiels, Aria, als sie in den Eingeweiden einer kolossalen Raumstation – dem Entropiezentrum – in der Nähe der Erdumlaufbahn erwacht. Zwei unmittelbare Probleme stehen ihr bevor: Die Erde ist durch ein aussterbendes Ereignis in Flammen aufgegangen, und das Entropiezentrum selbst scheint verlassen zu sein und kurz vor dem Zusammenbruch zu stehen.

Mit Hilfe von ASTRA – einer sprechenden Waffe, die Objekte in der Zeit zurückbewegen kann – kann Aria die eingestürzten Brücken der Einrichtung wiederherstellen, zerstörte Wege wieder zusammensetzen und genial komplexe Rätsel lösen, um zum Kern des Entropiezentrums vorzudringen, in der Hoffnung, diese scheinbar dem Untergang geweihte Raumstation zu überleben und irgendwie einen Weg nach Hause zu finden.

Die Wahrheit hinter dem drohenden Zusammenbruch des Entropiezentrums und dem Untergang der Erde kann im Herzen dieser weitläufigen Anlage gefunden werden. Aber wird Aria die unglückliche Wahrheit akzeptieren, die sie erwartet?