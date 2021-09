The Eternal Cylinder: Neuer Trailer verrät Veröffentlichung im September

Autor:, in / The Eternal Cylinder

Zu The Eternal Cylinder gibt es einen neuen Trailer, der die Veröffentlichung des Spiels am 30. September enthüllt.

Der Publisher Good Shepherd Entertainment hat einen neuen Trailer zu The Eternal Cylinder veröffentlicht. Dieser verrät euch das Release-Datum des Open-World-Survival-Spiels: Ab dem 30. September 2021 könnt ihr euch in die bizarre Welt stürzen.

In The Eternal Cylinder kontrolliert ihr eine Herde bezaubernde und eigenartige Kreaturen, genannt Trebhums. Erklimmt die evolutionäre Leiter, um gegen die alles zerstörende Kraft des Zylinders zu bestehen. Dieser ist eine gigantische rollende Struktur, die alles in ihrem Weg zermalmt. Den Trailer dazu gibt es hier:

Falls ihr euch vorab ein näheres Bild von dem Spiel machen wollt, gibt es hier die Demo-Version für Xbox zum Download.

The Eternal Cylinder erscheint am 30. September 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 und PC.