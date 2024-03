The First Berserker: Khazan: Weitere Einzelheiten zum Extended Gameplay

Erfahrt weitere Details zum Bosskampf mit „Viper“, der im Extended Gameplay zu The First Berserker: Khazan gezeigt wurde.

Live während der Xbox Partner Preview haben Nexon und Neople einen neuen offiziellen Trailer zu The First Berserker: Khazan enthüllt, einem Einzelspieler-Action-RPG aus dem umfangreichen Universum von Dungeon & Fighter (DNF).

The First Berserker: Khazan ist eine einzigartige Mischung aus dem Anime-Kunststil von Dungeon & Fighter und dem einzigartigen Kampfsystem: Khazan legt den Schwerpunkt auf stilvolle Kombos, schnelles Ausweichen und präzises Parieren.

Der Trailer stellte dem Publikum die einzigartige Action und die düster-atmosphärische Grafik von Khazan anhand einer intensiven Kampfszene mit dem Gebietsboss „Viper“ vor:

The First Berserker Khazan wurde erstmals bei den The Game Awards 2023 vorgestellt und erzählt die Geschichte des Großen Generals Khazan, dem Vorfahren aller Jäger, nachdem er fälschlicherweise des Verrats beschuldigt wurde.

In diesem Hardcore-Action-RPG stehen spannende Kämpfe bei jedem Schritt von Khazans blutigem Rachefeldzug gegen diejenigen, die seinen Untergang inszeniert haben, im Mittelpunkt. Das Spiel zeichnet sich durch eine düstere Fantasy-Welt, düstere, vom Manga inspirierte Grafik und intensive, aggressive und ständig wechselnde Kampfstile aus.

Der neue Trailer zeigt eine Szene aus dem Spiel, die vor dem Hintergrund der Region Embars spielt und zu einem Bosskampf mit „Viper“ führt. Er zeigt außerdem Schlüsselszenen während der ersten und zweiten Phase des Bosses, nie zuvor gesehene Kämpfe, Exekutionen und Khazans wirkungsvolle Explosionsangriffe, die sich in der für Dungeon & Fighter typischen knackigen und doch kantigen Cartoon-Grafik abspielen.

Zusammen mit dem neuen Trailer kündigten Nexon und Neople an, dass sie den zweiten Fokusgruppentest veranstalten werden, dem der erfolgreiche erste Test vorausging, der im Februar exklusiv in Korea durchgeführt wurde.

The First Berserker: Khazan wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein.