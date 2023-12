The First Berserker: Khazan: Gameplay-Trailer bei den Game Awards versprochen

Auf einen neuen Gameplay-Trailer zu The First Berserker: Khazan dürft ihr euch anlässlich der Game Awards ebenfalls freuen.

Ursprünglich hieß das Spiel einmal Arad Chronicle: Khazan – inzwischen wird es unter dem Titel The First Berserker: Khazan vermarktet. Und zu den Game Awards dürft ihr euch auf einen brandneuen Gameplay-Trailer freuen. Das wurde inzwischen durch den Publisher Nexon bestätigt.

Einen Veröffentlichungstermin hat The First Berserker: Khazan bisher nicht und es ist unklar, ob dieser mit dem Gameplay-Trailer zu den Game Awards ausgeliefert wird. Erscheinen wird The First Berserker: Khazan für Xbox, PlayStation und PC.

Im Mittelpunkt der Handlung steht General Khazan, der aufgrund falscher Behauptungen ins Exil geflohen ist und nun auf Rache sinnt. Das Spiel wird sich auf den Lore von Dungeon Fighter Online stützen. Demzufolge diente Khazan vor über 800 Jahren dem Pelos-Imperium. Er tritt als Geist in Erscheinung und verbreitet einen Fluch namens Kazan-Syndrom, an dem der Berserker leidet.