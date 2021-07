The King of Fighters XV: Prügelspiel erscheint Anfang 2022 für Xbox

Autor:, in / The King of Fighters XV

The King of Fighters XV erscheint im ersten Quartal 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.

Entwickler SNK hat bestätigt, dass The King of Fighters XV im ersten Quartal 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen wird.

The King of Fighters XV verkörpert den neuen Hauptteil der beliebten Prügelspiel-Serie und vereint zahlreiche wiederkehrende Charaktere und Serien-Lieblinge mit den Protagonisten des Vorgängers. Bisher wurden bereits einige der Charaktere wie unter anderem Iori, Kyo, Terry Bogard, Mai Shiranui, Ralf Jones, Clark Still und Leona per Trailer enthüllt.

Bezüglich Informationen zum Kampfsystem hielt sich SNK bisher bedeckt. Es ist allerdings bekannt, dass die traditionellen Team-Kämpfe zurückkehren werden. Um die actionreichen Kämpfe mit schicken Grafiken und Effekten gebührend in Szene setzen zu können, wird The King of Fighters XV auf die Unreal Engine 4 setzen.