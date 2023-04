Autor:, in / The Last Case of Benedict Fox

In The Last Case of Benedict Fox begebt ihr euch als Detektiv in die groteske Welt voller Erinnerungen und Monster, um einen mysteriösen Fall zu lösen.

The Last Case of Benedict Fox, ein selbsternannter Detektiv mit einem dämonischen Begleiter, begibt sich in eine Vorhölle voller verwesender Erinnerungen.

In diesem ungewöhnlichen Abenteuer nutzt er seine Verbindung zu seinem Begleiter, um die Gedanken kürzlich Verstorbener zu erkunden und Hinweise zu finden, während er die Geheimnisse eines riesigen, baufälligen Anwesens aufdeckt.

Dies ist der Ort, an dem ein junges Paar grausam ermordet wurde und deren Kind verschwunden ist.

The Last Case of Benedict Fox ist ein aufwändig gestaltetes Metroidvania, das in einer finsteren und verblüffenden Welt voller Geheimbünde, verbotener Rituale und kaltblütiger Verbrechen spielt. Der faszinierende Burton-artige Kunststil des Spiels lässt die Atmosphäre des Abenteuers noch intensiver wirken.

Ihr werdet in eine Welt voller Gefahren und Mysterien eintauchen, während ihr gegen Dämonen kämpft, das Unterbewusstsein erkundet und ausgefeilte Rätsel lösen müsst. Das labyrinthische Abenteuer ist inspiriert von Lovecrafts Albträumen, Pulp-noir-Fiction und Jazzmusik des frühen 20. Jahrhunderts.

The Last Case of Benedict Fox ist ein Spiel, das euch in eine düstere Welt entführt und sie mit seiner einzigartigen Atmosphäre und Handlung fesselt. Es ist ein Must-Play für Fans von Metroidvania-Spielen und für diejenigen, die nach einem Abenteuer suchen, das sie in seinen Bann zieht.

Einen Einblick in die düsteren Untergründe der Menschheit bieten wir euch im neusten Video an. Lasst euch im Xbox Game Pass danach am besten auch gleich in den Bann dieser Welt ziehen!

