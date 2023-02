The Last Case of Benedict Fox: Dämonisches Gameplay-Video aus der Demo-Version

Autor:, in / The Last Case of Benedict Fox

Schaut euch in einem neuen Video dämonisches Gameplay aus der The Last Case of Benedict Fox Demo-Version auf dem PC an.

Ab sofort könnt ihr euch in einem neuen Video zu The Last Case of Benedict Fox Gameplay aus der Steam Demo anschauen.

The Last Case of Benedict Fox ist ein Action-Plattformer in dem ihr eure Ermittlungen aufnehmen müsst. Im Metroidvania-Style kämpft ihr euch gemeinsam mit eurem Begleiter durch die Welten und dringt dabei in die Gedanken kürzlich Verstorbener ein. Natürlich ist das Eindringen in diesen Gedanken nicht ungefährlich, denn die Gefühle und Traumata der Verstorbenen nehmen physische Formen an und stellen sich euch in den surrealen Welten entgegen.

The Last Case of Benedict Fox erscheint am 27. April für PC und Xbox Series X|S und wird direkt im Xbox Game Pass enthalten sein.

