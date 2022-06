The Last Case of Benedict Fox: Erste Details zum dämonischen Detektiv-Adventure

Autor:, in / The Last Case of Benedict Fox

In The Last Case of Benedict Fox ermittelt ein dämonischer Detektiv mit seinem Begleiter und dringt dazu in die Gedanken kürzlich verstorbener ein.

Das polnische Studio Plot Twist enthüllt The Last Case of Benedict Fox, ein 2D-Action-Adventure Plattformer im Metroidvania-Stil, in dem ein dämonischer Detektiv ermittelt.

Der Entwickler setzte sich mit dem Spiel zum Ziel, eine glaubhafte Welt zu erschaffen, die eine nicht weniger glaubhafte Geschichte erzählt und die einen in ihren Bann zieht. Daraus entstand das handgefertigte Metroidvania-Erlebnis The Last Case of Benedict Fox.

„Handgemacht“ bedeutet für die Entwickler die Erschaffung einer nahtlosen Kombination aus Tiefgang gepaart mit dem Umfang eines Metroidvanias in Verbindung mit einem Jump’N’Run.

Ihr werdet daher „gegen Dämonen kämpfen, knifflige Rätsel lösen und surreale, labyrinthartige Schauplätze erkunden, während ihr eine verdrehte und fesselnde Handlung aufdeckt, die geheime Organisationen, verbotene Rituale und kaltblütige Morde beinhaltet“, wie der Entwickler erklärt.

Das Besondere an The Last Case of Benedict Fox ist der dämonische Begleiter, der seit der Geburt an die Spielfigur gebunden ist. Er verfügt über besondere Kräfte. So kann er etwa Gedanken von kürzlich Verstorbenen erforschen. Diese manifestieren sich als Limbos, also surreale Welten voller Erinnerungen, Gefühle und Traumata, die physische Formen annehmen und Benedict schaden wollen. Der Begleiter wird daher auch im Kampf eine Hilfe sein.

The Last Case of Benedict Fox wird im Frühjahr 2023 für Xbox Series X|S und PC inklusive Game Pass erscheinen.