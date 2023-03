The Last Case of Benedict Fox: Detektiv verteidigt sich im Combat-Trailer

Autor:, in / The Last Case of Benedict Fox

Im Combat-Trailer zu The Last Case of Benedict Fox greift er Detektiv zu den Waffen und verteidigt sich.

Während der Future Games Show hat der Publisher Rogue Games einen neuen Trailer für den Action-Platformer The Last Case of Benedict Fox veröffentlicht.

Das neue, auf den Kampf fokussierte Video zeigt Gegenstände, die Benedict benutzt, um Angreifer zu verlangsamen und zu verwirren. Außerdem wird gezeigt, wie der Dämonen-Begleiter beschworen werden kann, um Gegner zu packen, zuzuschlagen und zu kontern.

Seht im Video, wie der Detektiv zwischen Limbo und der Realität hin und her taumelt, von Erinnerungen an seine Vergangenheit heimgesucht wird und mit Dämonen der Unterwelt konfrontiert wird, die er bekämpfen und besiegen muss.

The Last Case of Benedict Fox, Gewinner des Gamescom 2022 Award für das „Most Wanted Microsoft Xbox Game“, wird in voller 4K-Auflösung und mit 60 Bildern pro Sekunde laufen, um die albtraumhafte Welt von Trauma und Leid zum Leben zu erwecken.

Tretet als der gleichnamige, selbsternannte Detektiv in das Boston der Gothic-Ära ein und erlebt den lilafarbenen Dunst, die düsteren Türme, die ahnungsvollen Fußwege und den beunruhigenden Nachhall von Limbo.

Als Benedict taucht ihr immer tiefer in die Vergessenheit ein, um die Wahrheit hinter einer rätselhaften Familientragödie aufzudecken, während ihr euch den Launen eines Dämons beugt, der von seiner Seele Besitz ergreift. Erforscht die Erinnerungen der Toten in einer schaurigen Geschichte, die mit aufregenden Kämpfen und kniffligen Rätseln verwoben ist.

Erkundet die geheimnisvollen Bereiche von Leben und Tod im Universum von Limbo, so weit es eure Psyche zulässt, aber Vorsicht, dieser Fall kann euch leicht verschlingen… Wird dieser Fall gelöst werden oder werdet ihr dem Wahnsinn erliegen?

The Last Case of Benedict Fox ist ab dem 27. April für PC über Steam und Epic Games Store sowie für Xbox Series X|S erhältlich.