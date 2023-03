The Library of Babel: Morduntersuchung findet im April statt

Autor:, in / The Library of Babel

In The Library of Babel werden im April die Ermittlungen zu einem Mordfall auf Konsolen und PC aufgenommen.

Indie-Publisher Neon Doctrine und der Entwickler Tanuki Game Studio geben bekannt, dass das Stealth-Plattformer- und Grafik-Adventure-Spiel The Library of Babel offiziell am 7. April 2023 für Windows PC & Mac, Xbox One und Series X|S, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Inspiriert von der gleichnamigen Kurzgeschichte von Jorge Luis Borges, heißt euch The Library of Babel in einer Welt willkommen, die 20.000 Jahre nach dem Aussterben der Menschheit liegt. Die Welt wird nun von fortschrittlichen Robotern regiert, die sehr wenig über ihre mythischen Schöpfer wissen.

Alles ist gut und geordnet in einer von Robotern geführten Gesellschaft, bis eine Bibliothek entdeckt wird, die alles enthält, was jemals geschrieben wurde, wird und werden wird – der perfekte Vorbote des Chaos.

Ludovik wurde nach Mesopotamien geschickt, um in einem Mordfall zu ermitteln. Als er auf dem Data-Mining-Außenposten der Kolonie ankommt, wird der Ausnahmezustand ausgerufen, was sein Vorankommen stark behindert. Mit der Hilfe von Lei, seinem Kontaktmann in der Kolonie, kann Ludovik die Ermittlungen langsam zusammensetzen und die Spur des Mörders durch die benachbarten Gebiete verfolgen, wobei er auf seiner Reise seltsame Gestalten trifft.

Ihr müsst die Bewohner des Dschungels kennen lernen und seine gefährlichsten Ecken erforschen, um das undurchsichtige Geheimnis zu lösen, das die plötzliche Schließung der Bibliothek umgibt. In dieser weitläufigen und futuristischen Welt, die von seltsamen Kreaturen und tödlichen Feinden bewohnt wird, müsst ihr eine Mischung aus List und Verstand einsetzen, um die am besten bewachten Bereiche zu infiltrieren.

Spielfeatures

Eindrucksvolles 2D-Babylon: Eine überwucherte, futuristische Welt mit wunderschön handgezeichneten 2D-Umgebungen

Klassische Systeme: Dialog- und Inventarverwaltungssysteme, die an die Graphic Adventure-Spiele der 90er Jahre erinnern

Gefährliche Umgebung: Tödliche Hindernisse und noch tödlichere Gegner, denen man ausweichen muss, da Ludovik Agilität und Schleichen der Gewalt vorzieht

Schleichen ist König: Ludovik muss sich so unauffällig wie möglich durch das Gelände bewegen, sei es, um neue Höhen zu erklimmen oder Feinde lautlos auszuschalten

Suchende können ihre Mordermittlungen in der Welt von Babylon in der offenen Beta-Demo von The Library of Babel beginnen, die im Laufe des Tages vor der weltweiten Veröffentlichung des vollständigen Spiels verfügbar ist.