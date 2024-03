The Sinking City 2: Spiel mutiert zum waschechten Horrorspiel

Autor:, in / The Sinking City 2

Beim Xbox Partner Showcase wurde The Sinking City 2 als waschechtes Horrorspiel enthüllt.

Während The Sinking City ein Detektivabenteuer war, in dem das Grauen in der überfluteten Welt brodelte, hat die Fortsetzung eine dunklere, aggressivere Form angenommen.

The Sinking City 2 ist jetzt ein echtes Horrorspiel, bei dem der Schwerpunkt mehr auf dem Kampf liegt, während die Erzählung im Zentrum des Spiels steht.

Hier gibt es den ersten Trailer zu sehen:

The Sinking City 2 erscheint im Jahr 2025.