The Sinking City 2: Studio neu erfinden, neues Genre und Unreal Engine 5

Mit The Sinking City 2 hofft Frogwares, das Studio auf einen „Horror-First“-Fokus umzustellen, bei dem das Gameplay in erster Linie auf Kampf, Erkundung und dem Lovecraft’schen Setting und der Geschichte aufbaut.

Das Team war auch endlich in der Lage, auf die Unreal Engine 5 umzusteigen, um die technologischen Sprünge und Fortschritte zu nutzen, die die Engine den Entwicklern bietet.

„Das ursprüngliche Sinking City ist immer noch einer unserer erfolgreichsten Titel, wahrscheinlich wegen der stärkeren Anlehnung an das Horror-Genre und das Setting. Wir haben in der Vergangenheit eine ganze Reihe von Detektivabenteuern entwickelt, also werden wir jetzt etwas Neues machen, um weiterhin das zu tun, was die Leute an uns lieben – nämlich geschichtenreiche Erlebnisse – und uns trotzdem weiterentwickeln zu können.“

„Das ist aufregend, aber gleichzeitig auch riskant. Wir sind ein völlig unabhängiges Studio, das in den letzten 24 Jahren für seine Detektivspiele bekannt geworden ist. Aber wir müssen anfangen, mutigere Schritte zu unternehmen. Die Branche verändert sich um uns herum, und wir wollen die Zukunft des Studios sichern“, Sergiy Oganesyan, Verlagsleiter, Frogwares.