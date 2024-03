The Sinking City 2: Weitere Details, erste Screenshots und mehr

Autor:, in / The Sinking City 2

Zu The Sinking City 2 haben wir für euch jetzt weitere Details zum Spiel, weitere Eindrücke auf frischen Screenshots und mehr.

The Sinking City 2 wurde während des Xbox Partner Preview Events angekündigt. Das Spiel ist ein Lovecraft’scher Survival-Horror auf Basis der Unreal Engine 5, mit dem Frogwares das Studio neu erfinden will.

The Sinking City 2 ist ein Survival-Horrorspiel, das in den Lovecraft’schen 1920er-Jahren in den Vereinigten Staaten spielt.

Die Stadt Arkham wird von einer übernatürlichen Flut heimgesucht, die Verfall und elterliche Monster in die Straßen gebracht hat.

Kämpft gegen albtraumhafte Abscheulichkeiten, erkundet eine verrottende Stadt, während das steigende Wasser die Landschaft verändert, und entdeckt, welche dunklen Geheimnisse an diesen verlassenen Ort geführt haben.

The Sinking City 2 wird eine neue, eigenständige Geschichte bieten, die sich von der im Originalspiel unterscheidet.

The Sinking City 2 Features

Kämpft ums Überleben: Kämpft mit einem Arsenal von Schuss- und Nahkampfwaffen im Stil der 1920er-Jahre gegen die von den Eldritchs inspirierten Mahnungen.

Erkundet die verfallende Stadt Arkham: Eine halboffene Welt mit verfallenen Villen, überfluteten Märkten und verlassenen Krankenhäusern. Im Laufe des Spiels steigt das Wasser und verändert das Layout der Orte, wenn ihr zurückkehrt.

Findet und nutzt, was ihr könnt: Schnorrt nach begrenzten Ressourcen und balanciert ein begrenztes Inventar aus, während ihr entscheidet, was ihr mitnehmen und was ihr zurücklassen müsst.

Entscheidet euch für weitere Nachforschungen: Löst optionale Rätsel, mit denen ihr eure Umgebung tiefer erforschen könnt, um Geheimnisse, alternative Optionen und mehr Wissen zu entdecken.

Eine verdrehte Lovecraft’sche Geschichte: Erlebt eine moralische und fesselnde Geschichte, die sich um den Lovecraft-Mythos von Kulten, mutierten Kreaturen und unverständlichen Göttern rankt.

Falls ihr es verpasst haben solltet, gibt es hier noch einmal den neuen Trailer zu sehen:

Weitere finstere Eindrücke gibt es in der Galerie:

The Sinking City 2 setzt den Schwerpunkt auf Kampf, Erkundung, Lovecraft’schem Setting und eine fesselnde Geschichte. Das Spiel erscheint 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.